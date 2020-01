Diretta Carnevale di Venezia 2020 su Televenezia e streaming

E’ tra i Carnevali più famosi del mondo e indubbiamente uno dei più belli. Nella già meravigliosa Venezia il colore e la regalità di maschere e abiti sontuosi dell’epoca della Serenissima rende spettacolare ed irrinunciabile questo evento. Il Carnevale 2020 di Venezia inizia sabato 8 febbraio e si conclude martedì 25 febbraio, ma per chi non si trova a Venezia in quelle date sarà possibile vedere in diretta Carnevale di Venezia 2020 in tv e streaming? E a che ora? Andiamo a rispondere.

Diretta Carnevale di Venezia 2020: tv e streaming

Sarà visibile oltre su Televenezia (canale 71) anche su Love in Venice (canale 673 in Veneto – 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia) anche in streaming nel nostro sito e nella pagina facebook di Televenezia. Questi gli appuntamenti:

La Festa Veneziana sull’Acqua – 1 Parte dalle ore 21

La Festa Veneziana sull’Acqua – 2 Parte dalle ore 11.00

Speciale San Valentino dalle ore 19.00

Corteo della Festa delle Marie 2020 dalle ore 15.00

Volo dell’Angelo dalle ore 10.00

Ballata delle Maschere con il toro dalle ore 15.00

Rievocazione Storica “Storia di un Amore Invincibile” dalle 15.00

Il volo dell’Aquila dalle ore 10.00

Proclamazione Maria e Svolo del Leon dalle ore 15.00

Cosa c’è da sapere sul Carnevale