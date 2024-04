Quando non c’è la scienza, subentra la speranza in qualcosa

Nella puntata di “Venezia Cambia”, abbiamo come ospite il dottor Aristide Salvatici, medico storico con una curriculum di esperienze molto vasto. È intervenuto per spiegare come Venezia, durante la peste e nei momenti in cui la scienza è venuta a mancare, si è aggrappata alla fede, erigendo sontuose cattedrali e testimoniando la forza della religione.

La Repubblica di Venezia ha affrontato con saggezza e rigore la devastante le epidemie di peste che colpirono la città tra il 1300 e il 1600. Tuttavia, oltre a implementare leggi preventive, si è impegnata nell’erigere imponenti cattedrali cristiane, come la Madonna della Salute, ancora oggi luoghi di devozione per i fedeli.

Aristide Salvatici ci spiega il perchè: “Una volta che la medicina falliva, non restava che credere in qualcosa. Quindi, rifacendoci a Giovanni Boccaccio che già nel 1300 aveva definito la peste come “l’ira di Dio”, l’unica speranza era la religione, il credere e la preghiera.”

La religione è portatrice di opere d’arte

Aristide Salvatici prosegue: “Alla fine delle due pesti, per ringraziare questa avvenuta guarigione, quindi questo intervento della Provvidenza per salvare l’umanità e Venezia in particolare, nascono le chiese molto importanti.”

“La Salute, opera di Baldassarre Longhena molto imponente, e la Chiesa della Giudecca del Redentore, del Palladio prima e finita da Antonio da Ponte. Due opere molto importanti, che la superstizione religiosa ha portato Venezia a creare. Sono due opere di una bellezza unica e di una testimonianza nei secoli di estremo valore.”

