TG Veneto News. Bufera di neve in montagna, due escursionisti spagnoli in ipotermia intrappolati sul Monte Baldo. Uno ricoverato in gravi condizioni, tre giovani salvati dai Vigili del Fuoco a Cima Grappa.

Dramma sfiorato a Verona: un senzatetto dorme in un cassonetto e rischia di finire triturato tra i rifiuti. Salvo grazie all’intervento di un netturbino.

Tragico incidente a Monticello Conte Otto: muore una donna di 39 anni, passeggera dell’auto condotta da un 45enne ferito come l’altra automobilista. A Verona, grave una quarantunenne travolta sulle strisce pedonali.

È morto vicino a casa durante una passeggiata Franz Dallago, leggenda dell’alpinismo cortinese. A ucciderlo un malore improvviso.

È indagata la figlia dell’anziana ottantenne azzannata in casa dai cani. La donna ha subito l’amputazione dell’avambraccio, ma è salva grazie all’intervento di un carabiniere. I cinque cani finiti sotto sequestro.

Dal prossimo anno a Chioggia un nuovo corso di laurea in Infermieristica: 50 i posti a disposizione grazie all’accordo fra ULSS3 e Università di Padova. Aule e laboratori nel padiglione dell’azienda speciale per il porto-

Torna dopo 24 anni l’arrivo di tappa del Giro d’Italia a Padova. La città si prepara con 30 giorni di feste in rosa, mostre, pedalate e iniziative con locali e negozi.