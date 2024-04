I dati di Veneto Agricoltura a favore dei mercati contadini

In questa puntata di “Venezia Cambia”, Paolo Dalla Vecchia ha come ospite la presidentessa della CIA, Federica Senno. C’è una grande attenzione da parte della CIA sul rapporto con i consumatori. Le statistiche di Veneto Agricoltura dicono che sono molto apprezzati i mercati contadini e quindi anche le aziende che fanno vendita diretta. Federica Senno ci spiega le principali motivazioni di questa preferenza.

Federica Senno spiega: “Veneto Agricoltura, qualche anno fa, ha fatto uno studio proprio per capire quello che è l’andamento del mercato agricolo all’interno delle nostre città. Per cui ha condotto questa analisi all’interno di tutti i mercati contadini della regione.”

“È emerso più di qualche dato importante che ci aiuta a fare delle riflessioni e delle considerazioni: più del 90% delle persone che va a fare la spesa al mercato agricolo è soddisfatta del loro acquisto. Questo, secondo me, è un dato estremamente importante.”

Le motivazioni che spingono i consumatori a preferire il mercato

“Perché scelgono il mercato agricolo e non il supermercato? Perché trovano la possibilità di informarsi su quello che è la modalità di produzione e di trasformazione del prodotto. Se uno ha una domanda da porre sul prodotto che ha sul banco, trova direttamente la persona che l’ha prodotto, e chi meglio di lui può dare delle risposte. Allo stesso modo, al mercato agricolo si trovano prodotti di stagione, per cui viene garantita la stagionalità, e, soprattutto, prodotti sani certo e che hanno una tutela dell’ambiente.”

Federica, poi, conclude: “Queste sono le motivazioni per cui il consumatore va all’interno del mercato agricolo. Devono far sì che l’agricoltura e l’agricoltore continuino in questa strada di rapporto diretto con il consumatore. Soprattutto, produrre prodotti di estrema qualità, sani perché questo viene riconosciuto da chi acquista al mercato.”

