L’organizzazione di riciclaggio lavorava su scala nazionale, ipotizzato legame con Cosa Nostra

Le autorità finanziarie di Milano hanno condotto un’operazione di vasta portata contro un’organizzazione sospettata di riciclaggio di denaro sporco su scala nazionale. L’inchiesta ha portato al sequestro di 4 milioni di euro e all’arresto di quattro individui, mentre altri 22 sono sotto inchiesta per una serie di reati finanziari. La presunta connessione con esponenti di Cosa Nostra aggiunge un ulteriore livello di complessità a questo caso.

Sequestrati 4 milioni di euro in beni mobili e immobili dalla Guardia di Finanza di Milano. L’inchiesta ha individuato un’organizzazione che riciclava denaro sporco, e che aveva tentacoli, oltre che in Lombardia, nel Veneto, in Toscana e in Puglia.

Al vertice dell’organizzazione, secondo gli investigatori, ci sarebbe un avvocato abbiatense. Questi si sarebbe appoggiato a un esponente di spicco di Cosa Nostra, condannato nella nota operazione negli anni ’90, Duomo Connection.

Le indagini con i cash-dog e i 22 indiziati per vari reati

Quattro gli arrestati, due sono stati portati in carcere, mentre gli altri due sono ai domiciliari. Invece, sono 22 gli indagati per i reati di: bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di crediti di imposta per 2 milioni e mezzo di euro, evasione di imposte, riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento illegale di valori.

All’alba di questa mattina, una settantina di militari, con cani appositamente addestrati a trovare banconote, i cash-dog, hanno eseguito una ventina di perquisizioni, nelle province di Milano, Pavia, Varese, Treviso, Livorno e Catanzaro.

