Consueto punto informativo in diretta del sindaco Luigi Brugnaro venerdì 17 aprile nella Smart Control Room del Tronchetto. Durante la trasmissione il quotidiano aggiornamento dei numeri sui controlli effettuati dalla Polizia Locale e l’annuncio della consegna dei buoni spesa ai volontari, che li distribuiranno ai 2.200 nuclei familiari individuati dagli uffici comunali. La diretta è stata inoltre occasione per fare il punto sulla situazione sanitaria del sistema ospedaliero del territorio in questa fase di emergenza Coronavirus, grazie alla presenza in studio del direttore generale della Ulss 3 “Serenissima” Giuseppe Dal Ben. Non sono mancati alcuni chiarimenti alla cittadinanza sulle tematiche emerse dalle domande poste attraverso lo 041.041 e i servizi utili presenti sul portale comunale Dime.

Polizia locale

Prosegue l’azione degli operatori della Polizia locale sul territorio: giovedì 16 aprile hanno identificato 424 persone (sono 7.182 da inizio emergenza), di cui 25 sono state sazionate per non aver rispettato le direttive del Dpcm del Governo sul contrasto alla diffusione del Coronavirus (uscita senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle distanze di sicurezza). Una persona è stata denunciata per altri reati. Controlli inoltre per 46 attività commerciali (923 da inizio emergenza), durante i quali si è registrata anche una sanzione amministrativa ed è stata disposta una chiusura.

Consegna buoni spesa ai volontari

Nelle scorse ore è partito l’iter per la distribuzione dei buoni spesa con la consegna ai volontari, che poi li destineranno ai 2.200 nuclei familiari individuati dagli uffici comunali. Sono state inoltre avviate le procedure di verifica per gli ulteriori 1000 buoni che verranno consegnati prossimamente.

Dime e informazioni alla cittadinanza

Presentati i numeri aggiornati della piattaforma comunale Dime, portale sul quale i cittadini possono trovare informazioni di servizio utili e servizi digitali. Su Dime sono disponibili, tra le altre cose, gli elenchi degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa comunali. Attualmente sono 114, distribuiti sia in centro storico e isole che sulla terraferma.

Il punto del dg dell’Ulss 3 “Serenissima” Dal Ben

Tra gli elementi più significatvi della diretta la partecipazione del direttore generale dell’Ulss 3 “Serenissima” Giuseppe Dal Ben, che ha fornito il quadro della situazione del sistema sanitario veneziano, parlando, tra le altre cose, di come stanno operando gli ospedali del territorio per contrastare il contagio da Coronavirus. Il sindaco Brugnaro ha ringraziato Dal Ben e tutti gli operatori che sono impegnati in questa difficile traversata.

Rialto “tricolore”

La puntata è terminata con una carrellata di splendide immagini del Ponte di Rialto illuminato delle luci della bandiera italiana. Foto che hanno subito fatto il giro del mondo

Emergenza Coronavirus a Venezia

