Mercati cittadini dopo la nuova ordinanza anti coronavirus della Regione Veneto, controlli della Polizia locale e smart working in Comune. Questi alcuni dei temi trattati durante la consueta diretta del sindaco Luigi Brugnaro per informare la cittadinanza. Ospite in studio l’assessore alle Risorse umane, e prosindaco del Lido, Paolo Romor.

Controlli nei mercati cittadini

Volontari di Protezione civile e agenti di Polizia locale in prima linea stamattina nei mercati cittadini per assicurare il rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 e per garantire sanità e sicurezza attraverso anche la distribuzione di mascherine e guanti all’ingresso delle aree mercatali principali. Al mercato fisso e a quello settimanale di Marghera, oltre che a quello coperto di Mestre, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini

Polizia locale

Durante la diretta è stato dato conto dei controlli anti Covid-19 operati dalla Polizia locale nella giornata di venerdì 3 aprile: sono state identificate 187 persone (il totale da inizio emergenza diventa 2.711), 31 di queste sono state sanzionate. Il totale delle persone inottemperanti alle disposizioni del Governo diventa quindi di 160 persone. Accertamenti anche su 66 attività commerciali (in totale diventano 513): sanzionato un gestore.

Smart working

Ospite in studio l’assessore alle Risorse umane, Paolo Romor, che ha reso pubblici i dati riguardanti lo smart working tra Comune e partecipate: sono 10.597 i dipendenti di Ca’ Farsetti, Actv, Avm, Vela, Fondazione Gran Teatro La Fenice, Fondazione Musei Civici, Ames, Casinò di Venezia Gioco, Insula, Ive, Vega, Venis, Veritas. Al 31 marzo 2020 3.915 erano in servizio, 1.800 in smart working, 1.836 in ferie, permesso o congedo e 3.046 in cassa integrazione o esentati dal servizio.

Emergenza Coronavirus a Venezia

Puoi rivedere la trasmissione “Il Sindaco Risponde” su Televenezia ogni giorno alle ore 20, 23.30 e 8.00 della mattina seguente

Le dirette precedenti