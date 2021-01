TG Veneto News. Continua la discesa dei contagi in Veneto: anche oggi in calo pressione ospedaliera e terapie Intensive, ma la Regione va verso la conferma della zona arancione, e così sarà per altri due settimane, anticipa Zaia.

Cresce l’adesione alla protesta di baristi e ristoratori, annunciata per domani: una questione di sopravvivenza raccontano. Tra chi accendere le luci senza clienti e chi servirà pasti regolari.

Arrivati in Veneto i vaccini di Moderna: saranno destinati agli over 80, annuncia la regione, mentre si lavora ad un piano per creare una mini immunità di gregge regionale.

Studenti stressati e demotivati dopo ore davanti al computer per la didattica distanza: in classe arriva lo psicologo per dare sostegno agli studenti in difficoltà, causa DAD.

A Verona esplode la protesta di chi costretto a fare la fila al freddo per entrare in posta. Gli uffici scaglionano gli ingressi per l’emergenza sanitaria, ma tanti anziani rischiano di ammalarsi.

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne titolo: in 13 scoperti e denunciati dalla finanza, tra loro il presidente del CDA di una cooperativa e un proprietario terriero.

2020 l’anno orribile nel settore auto in Veneto: registrato un pesante calo di vendite delle quattro ruote. Si salva solo il settore dei veicoli elettrici, grazie agli incentivi.

