TG Veneto News – Edizione del 18 aprile 2024

TG Veneto News. Il maltempo si abbatte su tutta la regione con temporali e grandinate. Raffica di incidenti e traffico in tilt tra Vicenza e Verona in A4: 5 cm di ghiaccio sull’asfalto. Crollano le temperature anche di 20 gradi.

Ad Arino di Dolo è un fulmine colpisce il campanile della chiesa. Blackout in tutta la via e danni anche alle abitazioni vicine. Altro fulmine centro un palo della luce a Maser, danni e paura.

Dramma a Pianezze: infermiera di 36 anni colpita da infarto mentre era in casa col marito e i figli piccoli. La donna muore dopo ricovero in ospedale.

A una settimana dalle entrate in vigore del ticket a Venezia i comitati si mobilitano: il 25 aprile manifestazioni di protesta in Laguna.

I banchi a rotelle dell’epoca Covid in comodato gratuito a €1. La provincia di Padova svuota il magazzino. Accordo con il comune di Bagnoli: “Non finiranno nelle scuole, ma in alcune sale pubbliche”.

Sarà l’adunata dei record: attese 500.000 Penne Nere a Vicenza. Presentato questa mattina ufficialmente l’evento. Scuole superiori chiuse in tutta la provincia dal venerdì.

Un Alpino con la divisa della prima guerra mondiale e il fucile posato a terra: è polemica sulla statua che dovrebbe essere posizionato in un parco pubblico a Padova. Il presidente della sezione locale dell’anas: “Giù le mani dalle Penne Nere”.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.