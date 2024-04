TG Veneto News – Edizione del 22 aprile 2024

TG Veneto News. Temperature sotto zero in montagna, neve anche a quote collinari. Colpo di coda dell’inverno a fine aprile. A rischio il ponte del 25 e i sindaci riaccendono i termosifoni nelle scuole.

Venezia a pagamento: si parte giovedì. Sono quasi 40.000 i turisti già prenotati. In stazione installati gli infopoint e i varchi d’accesso.

È illegittimo negare le case pubbliche sulla base della durata della residenza per la Consulta è incostituzionale il limite dei 5 anni fissato dal Veneto. Zaia: “Prendo atto, ma sono contrario.”

Evasore totale, ma con il reddito di cittadinanza. L’ha scoperto la Guardia di Finanza di Vicenza. L’imprenditore aveva nascosto al fisco guadagni per €300.000.

Violenza sessuale nei confronti di una bimba di 8 anni durante le ripetizioni. A processo un trentenne del veneziano, l’uomo aveva migliaia di immagini pedopornografiche.

Scoperto dai Carabinieri un traffico di armi e droga. Tredici arresti in provincia di Verona, la base operativa un ristorante in Valpolicella finito sotto sequestro.

Sono una quarantina le lettere antiche datate dal ‘400 al ‘700 in esposizione al Palazzo Centrale delle Poste di Belluno: il racconto degli albori del servizio postale pubblico nella provincia dolomitica.

