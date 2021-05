TG Veneto News. Il Veneto conferma i dati da zona bianca: incidenza dei positivi è dimezzata. Ultima settimana prima del liberi tutti. Resta il nodo delle discoteche e degli spettacoli viaggianti.

Imprenditori austriaci e altoatesini all’assalto del Garda: è caccia alle strutture ricettive da acquistare. Effetto della crisi delle chiusure dovute alla pandemia.

Fanghi tossici sversati nei campi coltivati: si allarga l’inchiesta partita dal Bresciano. Sospetti su alcuni terreni in provincia di Verona. La preoccupazione dei primi cittadini.

Brugnaro presenta il nuovo gruppo parlamentare: due i veneti gli ex Forza Italia Marco Marin e Raffaele Baratto. “Voglio portare a Roma il modello che mi ha fatto vincere a Venezia”

Domani l’apertura del tratto più importante della Pedemontana: 35 km da Bassano a Montebelluna. L’opera completata entro la fine del 2021.

A Feltre nasce l’Accademia della Protezione Civile: accordo tra comune e Alpini per una scuola dove formare i nuovi volontari. Pronti a intervenire in caso di calamità.

Lutto per la scomparsa di Carla Fracci: la regina del balletto aveva 84 anni. Aveva Verona nel cuore, dall’Arena al Filarmonico è stata la protagonista di decine di produzioni.la

