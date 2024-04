TG Veneto News – Edizione del 17 aprile 2024

TG Veneto News. Le tensioni del mondo entrano tra i padiglioni della Biennale Arte di Venezia, innalzati al massimo i controlli anche con l’esercito. Cortei e slogan pro Palestina. Dal ponte dell’Accademia spunta un cappio contro la presenza dell’Iran.

Gruppo di studenti occupa un’aula in protesta contro Israele all’Università di Padova. Domani assemblea pubblica, chiesto l’intervento della rettrice per discutere una mozione relativa al boicottaggio accademico di Israele. Tensioni con gli altri studenti.

Una strage senza fine sulle strade di Verona: due motociclisti morti in 4 ore. Le vittime avevano 23 e 46 anni.

Un 62enne travolto da un’auto in una manovra nel parcheggio dell’ospedale di Vicenza. L’uomo è morto in ospedale dopo un ricovero.

Blitz antidroga della polizia di Padova: fermati due baby spacciatori di 16 e 17 anni. La droga nascosta nello zainetto e nelle camere dei ragazzi.

Quarta grandinata stagionale in Pedemontana ed è subito polemica circa l’efficacia dei cannoni. Per le coltivazioni il rischio peggiore arriva dal gelo dopo la fioritura.

Si chiude in fiera a Verona il Vinitaly. Sfiorate le centomila presenze. In testa gli Stati Uniti e la Germania. Aumentano gli scambi e gli operatori. Ira si guarda all’estero con un tour in America e in Oriente.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.