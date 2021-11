TG Veneto News. Superata quota duemila positivi in 24 ore. Il covid fa anche otto vittime. La regione resta bianca ma si sta inesorabilmente avvicinando alla zona gialla.

Ok di Ema al vaccino per i bambini tra i cinque e i dodici anni. A dicembre le prime dosi. Coinvolta la rete dei medici pediatri.

Il vaccino obbligatorio al personale scolastico: la rabbia dei docenti no mask. Sit-in davanti alla prefettura di Vicenza. In molti sono disposti a cercarsi un altro lavoro.

La giornata contro la violenza sulle donne. Panchine rosse e iniziative in tutta la Regione. Preoccupa l’aumento dei casi di violenza che sfociano in femminicidio.

Lutto cittadino a Tombolo per i funerali di Ennio Doris. Attese cinquemila persone. Centro chiuso. Maxi schermo: attesi Berlusconi, Confalonieri e i big della finanza, dello spettacolo e dello sport

Primo giorno in Fiera a Verona per JOB&Orienta la fiera che fa incontrare il mondo della scuola e le aziende, ressa di studenti all’entrata.

Pagamenti fermi. Le ditte bloccano i lavori nel cantiere per mettere in sicurezza la Basilica di San Marco a Venezia.

