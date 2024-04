TG Veneto News – Edizione del 16 aprile 2024

TG Veneto News. La guerra in Medio Oriente fa alzare il livello di attenzione in Veneto. l’allarme delle Viminale: rischio lupi solitari, 30 obiettivi sensibili. Massima attenzione ai grandi eventi dalla Biennale di Venezia e la visita del Papa fino alla durata nazionale degli Alpini di Vicenza.

Un giallo a Marghera: il ritrovamento sotto il cavalcavia di zaini, sacchi a pelo e altro materiale dell’Esercito Italiano. La segnalazione dei residenti fa scattare le indagini della Municipale. La merce, forse rubata e abbandonata.

Paura lungo la Riviera Berica: un camion invade l’opposta corsia e abbatte l’antica chiesetta di San Giovanni Battista. Solo per un caso in quel momento non c’era nessuno. Camionista e passeggero feriti nell’urto.

Clamorosa rapina alla filiale Volksbank di Romano d’Ezzelino. Un bandito solitario mette le mani su oltre €100.000 che i dipendenti stavano caricando sullo sportello Bancomat. L’uomo in fuga con un complice in sella ad una moto.

Verranno celebrati sabato mattina a Ponte San Nicolò i funerali di Adriano Scandellari: l’ingegnere vittima della tragedia alla centrale di Suviana. Il sindaco proclama il lutto cittadino.

Si abbassa l’età media degli estimatori del buon vino. Più del 50% di chi assapora il nettare di Bacco ha meno di 35 anni. Per i giovani, certifica il Censis, un buon calice aiuta le relazioni e la convivialità.

Per quattro giorni l’Università di Padova apre le porte del suo orto botanico. Il gioiello si svela ai residenti e ai turisti con una serie di iniziative dove protagonista assolute saranno piante e fiori.

