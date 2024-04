TG Veneto News – Edizione dell’11 aprile 2024

TG Veneto News. La strage della centrale elettrica nel bolognese: speranze finite per il tecnico di Ponte San Nicolò. Il corpo di Adriano Scandellari è stato ritrovato in mattinata dai sommozzatori. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime.

Restano gravide le condizioni dei due tecnici di Venezia e Noventa Padovana ricoverati in ospedale per le ustioni dopo l’esplosione. I due paesi pregano per le loro condizioni.

Sciopero dei sindacati contro le stragi sul lavoro: cortei e manifestazioni nelle piazze principali, treni fermi per quattro ore. Il governatore Zaia: “Serve far chiarezza il prima possibile”.

Violentata sulla pista ciclabile dopo una lite con il fidanzato. La Polizia di Vicenza ha arrestato il presunto responsabile, un venticinquenne originario della Guinea.

La storia di Daisy, operaia vicentina dal lavoro in fabbrica le foto sexy su internet per arrotondare lo stipendio.

Dopo molti anni Bibione potrebbe comparire nel nome del comune di San Michele a Tagliamento, una soluzione benvoluta dai cittadini e dai turisti che permetterebbe alla nota località balneare di aumentare la propria visibilità.

Dal 3 al 17 luglio in Piazza degli Scacchi a Marostica e la decima edizione del Summer Festival. Musica e solidarietà con Emma, Mahmood e Il Volo. Tra gli ospiti stranieri attesa per i Take That e i Deep Purple.