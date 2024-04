TG Veneto News – Edizione del 12 aprile 2024

TG Veneto News. La strage della centrale: Adriano Scandellari è morto nel tentativo di scappare dopo l’esplosione. La drammatica telefonata della moglie e le figlie. A Ponte San Nicolò sarà lutto cittadino, i funerali forse a Santa Giustina, la più grande chiesa di Padova.

Il sindaco di Treviso incontra l’imprenditore cinquantenne pestato in centro da una coppia di ragazzi. L’uomo perdono i giovani e dice “Voglio incontrarli per capire cosa sia scattato in loro”.

Anziano a processo a Treviso con l’accusa di aver palpeggiato per anni la nipote. La giovane si confida con la zia e la donna ammette “Anch’io abusata da piccola”.

Domenica si apre in fiera a Verona il Vinitaly. Cinque ministri al taglio del nastro, lunedì la visita della premier Giorgio Meloni e il Consiglio dei Ministri in fiera.

La grande fuga degli infermieri della sanità pubblica in possibilità di fare carriera. Un basso stipendio tra le cause. 65.000 quelli che mancano in ospedale e casa di riposo.

I frati di Thiene cercano una perpetua. Pubblicato on-line un annuncio. Tra le mansioni la cura e la pulizia degli spazi e venti pasti al giorno da preparare.

Aal 22 al 27 luglio l’Este Music Festival al Castello dei Carraresi. Sul palco, tra gli altri, Venditti, De Gregori e i Toto. Spazio anche le risate con Giorgio Panariello. 10.000 biglietti già staccati, ma si va verso il tutto esaurito.

