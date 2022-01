TG Veneto News. La settimana decisiva sul fronte del Covid. Calano i parametri ospedalieri e l’incidenza. Superato il milione di veneti positivi da inizio pandemia.

Tamponi di fine isolamento gratis, farmacie ancora all’oscuro delle nuove procedure: rischio caos dopo l’annuncio della Regione

Scoppia un focolaio tra la delegazione veronese in Oman per il Rigoletto targato fondazione Arena. Alcuni artisti bloccati per la quarantena nel paese arabo.

Oggi pomeriggio al prima votazione per l’elezione del Capo dello Stato. Ancora lontana l’intesa dopo la fuoriuscita di Berlusconi. Fratelli d’Italia propone il trevigiano Carlo Nordio. Ancora in pista la padovana Casellati.

Damiano Tommasi ha deciso. Sarà il candidato del centrosinistra a Sindaco di Verona. L’x calciatore 47enne presenta i suoi 11 punti per la città.

Dramma ad una corsa campestre nel Trevigiano. Dodicenne colpito da un infarto. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva a Treviso.

Rovigo è la provincia veneta che ha subito meno contraccolpi occupazionali per effetto della pandemia. Le nuove assunzioni del 2021 riportano al periodo pre covid, le cessazioni sono diminuite.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.