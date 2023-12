Italiano, dialetto veneto, visual comedy: la miscela irresistibile del trio

Il sorriso e le risate daranno il benvenuto al nuovo anno grazie al trio comico Marco e Pippo, che si esibirà l’1 gennaio al Gran Teatro Geox di Padova. Dopo il successo del sold-out per lo spettacolo di San Silvestro, hanno deciso di raddoppiare con uno show speciale intitolato “Il Best di Capodanno. L’ultimo show dell’anno scorso”.

Il titolo dello spettacolo riflette la sua particolarità: “È uno spettacolo a cavallo dell’anno: inizia nel 2023 e finisce nel 2024. Quindi effettivamente sarebbe anche l’ultimo show del 2023 ma contemporaneamente è il primo show del 2024!”. Questa scelta mette in risalto la capacità del trio di mescolare linguaggio italiano, dialetto veneto, visual comedy, giochi di parole e improvvisazione.

Lo spettacolo di Capodanno sarà un “best of” del trio, un mix di momenti comici e irresistibili che ha caratterizzato la loro carriera. La performance sarà cucita ad hoc per offrire al pubblico un’esperienza unica nel salutare il nuovo anno con il miglior umorismo che Marco e Pippo sanno offrire.

Marco e Pippo: una serata indimenticabile per salutare l’anno con il sorriso

Il Gran Teatro Geox di Padova sarà il palcoscenico perfetto per accogliere gli spettatori in una serata di divertimento spensierato. Il trio, noto per la sua comicità travolgente e la capacità di coinvolgere il pubblico, promette una serata indimenticabile, un modo perfetto per iniziare il 2024 con gioia e allegria. Un’occasione imperdibile per chi ama ridere e godersi il primo giorno dell’anno in compagnia di due dei comici più amati e apprezzati.

