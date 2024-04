TG Veneto News – Edizione del 05 aprile 2024

TG Veneto News. Cade da un lucernario del Momo di Mestre, perde la vita a 45 anni. Il tragico infortunio sul lavoro è costato la vita a uno dei responsabili dell’azienda che per conto del Comune stava ristrutturando il teatro. Lascia moglie e un figlio.

Tragedia in Slovenia: una valanga travolge e uccide tre escursionisti. Tra le vittime, ritrovate senza vita dopo giorni di ricerche, un giovane papà di 33 anni residente a Vicenza, esperto escursionista.

Ha sorpreso un giovane ladro che metteva le mani sulla cassa e lo ha inseguito armato di un lungo coltello. La denuncia di un macellaio di Conegliano: “Siamo in balia della criminalità, costretti a difenderci”.

A pochi giorni dalla partenza del Vinitaly arriva la doccia gelata: il maxi sottopasso del centro storico non è pronto. L’apertura slitta a giugno. Il Comune predispone un piano alternativo, ma il rischio caos e molto alto.

Pandemia, bollette record e caro vita. Il commercio in Veneto si lascia alle spalle cinque anni difficili e riparte con nuove sfide. “La regione è in crescita, soprattutto grazie al turismo. -sottolinea il presidente regionale Bertin- Botteghe aperte e insegne accese sono vitali per le città”.

“Lasciati soli per ore senza la guida in riferimento. -Don Antonio Mazzi lancia l’allarme adolescenti- Famiglie assenti e stimoli continui dal mondo virtuale stanno minando intere generazioni. Ci sono ragazzini che ha 12 anni hanno già provato la droga”.

Con una cerimonia degna di un grande eroe la base militare di Istrana ha congedato oggi la AMX. Lo storico velivolo va in pensione dopo 35 anni di intensa attività.