TG Veneto News – Edizione del 04 aprile 2024

TG Veneto News. Scoperta della Guardia di Finanza una maxi truffa sui fondi del PNRR: arrestate 23 persone. Il blitz anche all’estero: sequestrati bene i conti correnti per 600 milioni. Le menti dell’organizzazione erano veronesi.

È morta la turista spagnola ricoverata da sei mesi in ospedale. La ventiduesima vittima della strage del cavalcavia di Mestre, i familiari ancora in attesa della verità.

Anziana nega l’elemosina a un giovane all’esterno di un supermercato di Vicenza, la donna presa a bastonate. Lo straniero arrestato dopo l’intervento della polizia.

L’inflazione non ha mai pesato così tanto sulle famiglie: aumenti in doppia cifra per alimentare i trasporti e casa. Il carovita diventa una tassa occulta, il report dell’ufficio statistica del Comune di Padova.

Dopo le copiose piogge dei giorni scorsi il Garda è tornato ai livelli massimi. Le spiagge, specie nell’alto lago, sono praticamente scomparse.

“La democrazia in Europa non è scontata”, la Diocesi di Padova organizza cinque incontri per spiegare il ruolo cruciale della Ue ai cittadini.

La Biblioteca Capitolare di Verona è la più antica al mondo svela al pubblico due sale inedite con tesori inestimabili valorizzati dalle più moderne tecnologie multimediali, un video che da metà aprile verrà proiettato anche a Milano e New York.