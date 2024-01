Motor Bike Expo 2024: tutte le novità presentate

Motor Bike Expo 2024 non è stata solo un’occasione per esporre le ultime novità nel settore, ma ha anche funzionato come un “red carpet” per molti protagonisti del mondo del motociclismo, delle istituzioni e dell’intrattenimento. Tra gli ospiti illustri, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e numerosi esponenti del panorama motociclistico, politico e dello spettacolo hanno arricchito l’evento con la loro presenza.

Presentate al pubblico i nuovi modelli del mercato motociclistico

Inoltre, le principali case motociclistiche hanno colto l’opportunità di presentare al pubblico le loro ultime creazioni. Triumph ha messo in mostra la nuova Daytona 660, una novità nazionale nel panorama delle presentazioni del 2024. Yamaha ha esposto non solo i suoi modelli, ma ha anche dato spazio ai club ufficiali e annunciato l’estensione della garanzia a 7 anni per i clienti.

Aprilia, Moto Guzzi e Moto Morini hanno attirato l’attenzione degli appassionati con le loro nuove proposte e modelli evoluti. Moto Morini ha presentato la Calibro, una custom in allestimento “bagger” con particolari che la rendono ideale per i viaggi.

Il colosso cinese QG Motor ha confermato la sua presenza a Motor Bike Expo, sottolineando l’importanza della manifestazione come punto di incontro per un pubblico omogeneo e in crescita.

Un motore inedito presentato da Umberto Borile

Umberto Borile, noto per le sue moto artigianali, ha presentato un motore inedito con un sistema di distribuzione brevettato, promettendo maggiore efficienza e minori impatti ambientali. Questa innovazione ha suscitato grande interesse tra i progettisti di produzione di serie.

Ohvale, partner fedele di Motor Bike Expo, ha lanciato il nuovo campionato Ohvale Cup, progettato per coinvolgere i motociclisti del Centro-Sud italiano. La collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana testimonia l’impegno nel promuovere e sostenere il mondo delle competizioni motociclistiche.

Le novità tecnologiche presentate al Motor Bike Expo 2024

Infine, aziende come Insta360 e Midland hanno presentato le loro ultime tecnologie nel campo delle action cam e degli interfoni, rispettivamente, offrendo soluzioni innovative per gli amanti delle due ruote.

Il settore delle due ruote non è limitato solo alle moto, ma abbraccia un intero universo di passioni, stili e aspirazioni. Motor Bike Expo 2024 ha dimostrato di essere molto più di una semplice esposizione, ma un punto di incontro dove il mondo delle due ruote si fonde con la creatività, la solidarietà e l’innovazione. L’attesa per la prossima edizione è già palpabile, con la certezza che continuerà a stupire e appassionare gli amanti delle due ruote.

