Motor Bike Expo 2024: corsi, incontri e premiazioni

Motor Bike Expo 2024, in programma dal 19 al 21 gennaio presso Veronafiere, celebra il mondo avventuroso del turismo in moto nel padiglione 7. Troverà ampio spazio, infatti, il settore del turismo in moto, attività verso la quale Motor Bike Expo ha dedicato, per primo, grande attenzione, riconoscendone le potenzialità e le prospettive di crescita.

L’area MB Travel è dedicata a tutti gli operatori del settore turistico che intendono offrire i propri servizi al grande pubblico dei motociclisti. Tour operator, agenzie di viaggi in moto, strutture ricettive – come hotel, camping, bed & breakfast attrezzati – ma anche moto club e località che operano nel segmento del turismo, quanto mai vitale per l’economia italiana. Tra le massime istituzioni che aderiscono, anche la Regione Veneto (padiglione 6), presenza abituale a Motor Bike Expo, che ogni anno propone i suoi apprezzatissimi itinerari per i mototuristi insieme a formule di accoglienza che rendono ancor più intensa l’esperienza di viaggio.

Partnership del Motor Bike Expo 2024 con Wonder Italy

In questo campo si rinnova poi la partnership con Wonder Italy, organizzazione che opera sul territorio nazionale in stretta collaborazione con l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia e che proporrà gli eventi del programma 2024.

Corsi gratuiti di RoadBook con un focus sulla guida e la navigazione con il GPS

Molto interessanti in questo ambito, i corsi gratuiti offerti in fiera dalla testata specializzata RoadBook, in collaborazione con il main sponsor Liqui Moly; le diverse lezioni verteranno su argomenti veramente importanti per chi viaggia in moto: la manutenzione del mezzo, la posizione di guida, la disposizione del bagaglio e la navigazione con il GPS. Per informazioni: www.roadbookmag.it

Incontri di prestigio nel settore del motociclismo al Motor Bike Expo

In aggiunta a “Women Power”, il programma di MBE 2024 è fittissimo di incontri con personaggi del motociclismo: piloti, imprenditori, customizzatori, rappresentanti delle istituzioni e altro ancora, curati anche dallo staff di moto.it, media partner del salone. Tra i numerosi appuntamenti si distingue, venerdì 19, alle 12.30, sul palco del padiglione 7, Sport Stage, quello con Nicola Dutto, campione di motociclismo fuoristrada (è stato campione italiano, europeo e di Spagna, distinguendosi nelle specialità enduro, rally e baja), rimasto privo nel 2010, per le conseguenze di un incidente in gara, dell’uso delle gambe.

Dutto, piemontese, 54 anni, non si è dato per vinto, ha trovato la soluzione per tornare subito in sella nonostante la sua grave disabilità, e tuttora disputa competizioni in moto (è di ritorno dalla massacrante Africa Eco Race) e svolge attività di insegnamento della guida e di sensibilizzazione. La sua speciale KTM 450 EXC-F è dotata di un rollbar che gli consente di mantenere la posizione in sella, di uno schienale e del comando del cambio al manubrio. Dutto sarà intervistato, insieme al blogger Alex Di Muzio, giovane ed instancabile viaggiatore intercontinentale, da Roberto Parodi, manager, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, blogger di successo (580.000 follower su Fb) e storico collaboratore e amico di Motor Bike Expo.

Federmoto e CIV: premiazioni e presentazioni ufficiali

Come sempre centrale la presenza di Federmoto, di cui MBE è stabilmente partner. Presso lo stand della Federazione Motociclistica Italiana (padiglione 6) sarà possibile ottenere ogni tipo di informazione, in particolare sulle opportunità e i vantaggi che offre il tesseramento, per chi usa abitualmente la moto, per chi ne fa una passione o per chi in moto svolge il proprio sport preferito.

La partecipazione di FMI accende i riflettori sulle competizioni: con la premiazione, sabato 20 alle 15.00, del Campionato Italiano Velocità (CIV), del CIV Junior e del Campionato Italiano Minimoto: un’autentica passerella di fuoriclasse già affermati e di future promesse dello sport nazionale. Domenica 21, dalle 11.00, onore del podio per i protagonisti del CIV Classic e del Motocross d’epoca, mentre alle 15.30 saranno presentati i PATA Talenti Azzurri, giovani leve già selezionate per partecipare ai campionati nazionali e internazionali 2024.

LEGGI ANCHE: Motor Bike Expo 2024: tutti gli spettacoli