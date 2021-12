“L’impatto del Covid-19 sul turismo balneare in Italia. Il caso di Jesolo” è il titolo scelto da Filippo Pradal per la sua tesi di laurea. Il giovane studente ha incontrato questa mattina il sindaco Valerio Zoggia, protagonista di un’intervista contenuta nell’elaborato insieme all’assessore Flavia Pastò, per consegnargli una copia del suo lavoro. Con il suo elaborato, Filippo Pradal ha ottenuto la laurea in Scienze del Turismo e Comunità locale presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (relatore prof.ssa Elisabetta Ruspini).

La tesi

“L’impatto del Covid-19 sul turismo balneare in Italia. Il caso di Jesolo” si apre con un’approfondita analisi sull’evoluzione del turismo dal dopoguerra all’epoca pre-Covid e il suo peso sull’economia nazionale, concentrando poi l’attenzione sulle diverse proposte nel contesto regionale veneto e infine ponendo sotto i riflettori l’offerta jesolana.

Filippo Pradal

Pradal entra quindi nel vivo del contesto cittadino, illustrando le misure di contenimento che l’amministrazione ha adottato nel corso dei mesi, tracciando un possibile sviluppo del turismo con riferimento all’Agenda 2030 e il tema della sostenibilità, dedicando poi tre paragrafi rispettivamente ai temi dell’occupazione femminile a Jesolo, dei diversi modi con cui uomini e donne hanno affrontato il lockdown e lo smart-working.

Pradal conclude il suo elaborato lanciando uno sguardo sulle opportunità che si possono aprire grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), immaginando una svolta con la diffusione dell’utilizzo di auto elettriche in città, ma anche sottolineando le difficoltà che ancora vive l’occupazione femminile.

Il commento del sindaco

“Il turismo ha permesso a Jesolo di crescere nel corso dei decenni, garantendo una fonte di reddito ai suoi cittadini e a moltissimi altri lavoratori che ogni anno trovano impiego nelle aziende del nostro territorio – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia –. La pandemia ha rappresentato una criticità improvvisa che poteva mettere in ginocchio una città come la nostra. Ma Jesolo, attraverso l’amministrazione e gli operatori di settore, l’ha affrontata di petto. Tutto questo, compresi i limiti delle azioni che ciascuno ha messo in campo e gli ostacoli che ancora esistono, è contenuto nella tesi di Filippo Pradal. Un lavoro molto interessante di un giovane neolaureato a cui vanno i miei complimenti e gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, tanto professionali quanto personali”.