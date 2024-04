L’Assessorato regionale alla Protezione Civile presenta la X. edizione Primavera 2024 di “Scuola Sicura Veneto”, un progetto dedicato alla sicurezza nelle scuole del territorio.

L’introduzione dell’Assessore alla X Edizione Primavera 2024

Venerdì 12 aprile prenderà il via l’attesa X. edizione Primavera 2024 del progetto “Scuola Sicura Veneto”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile dedicata alle scuole del territorio. Quest’anno, l’Assessore Gianpaolo Bottacin sottolinea l’importanza di un connubio innovativo, inaugurando la prima tappa: “La prima tappa, prevista a Treviso, avrà una formula inedita, in quanto, diversamente dal solito, non si svolgerà all’interno di una scuola specifica, ma presso la sede della Provincia e vedrà il coinvolgimento di più istituti scolastici”.

A Treviso si sperimenterà dunque il connubio tra una proposta formativa lanciata dall’amministrazione provinciale e la formula, già da tempo consolidata, del progetto regionale di Scuola Sicura.L’obiettivo è ampliare il bacino dei partecipanti e arricchire l’esperienza formativa attraverso una sinergia tra proposte della Provincia e il consolidato format di Scuola Sicura Veneto.

Il programma ha come obiettivo l’educare alla sicurezza i giovani

Il programma prevede una giornata intensa all’interno delle scuole, con attività pratiche finalizzate a educare gli studenti alla gestione delle emergenze.

Evidenzia l’Assessore: “L’iniziativa proseguirà secondo il format tradizionale. La giornata tipo, all’interno di un istituto scolastico, prevede che le attività esercitative si aprano con una prova di evacuazione. Durante questa, gli alunni partecipano alle varie fasi previste in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seconda delle località valuteremo se dedicare la prova a una simulazione di incendio, terremoto o alluvione”.

La mattinata si concluderà con la consegna di un volumetto contenente le principali regole e i rischi da conoscere, integrando anche informazioni sui riferimenti locali di protezione civile.

Le tappe successive dell’iniziativa

Dopo l’appuntamento di Treviso, protagonisti di “Scuola Sicura Veneto” saranno l’IPSIA Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore (VI), l’IPSEOA Elena Cornaro di Jesolo (VE), l’Istituto omnicomprensivo Valboite di Cortina d’Ampezzo (BL), l’IIS Viola Marchesini di Rovigo, l’IIS Marie Curie di Bussolengo (VR) e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Selvazzano Dentro (PD).

Attraverso l’iniziativa “Scuola Sicura Veneto”, l’Assessore Bottacin conferma l’impegno nel promuovere una cultura della sicurezza fin dalla giovane età, incoraggiando al contempo la partecipazione attiva dei giovani nel mondo della Protezione Civile. Per maggiori dettagli sull’evento e per partecipare, si può visitare il sito www.scuolasicuraveneto.it

