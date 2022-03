TG Veneto News. Senza sosta gli arrivi dei profughi: 20.000 i bambini attesi in Veneto. Primi inserimenti nelle scuole di Padova, Verona e Vicenza. La regione pensa degli hub scolastici per permettere a tutti di seguire le lezioni.

Il gasolio tocca €2 al litro. Nuova impennata del gas. Il gruppo Trevigiano Pro Gest ferma le Cartiere: 400 operai in ferie in attesa della cassa integrazione. A Chioggia i pescherecci non escono, i pescatori consegnano le chiavi delle imbarcazioni al sindaco.

La stangata delle bollette colpisce anche i comuni: Cittadella sceglie di spegnere l’illuminazione notturna delle mura. Luci spente da mezzanotte all’alba.

Aggressioni ad alcuni giovani in centro a Verona, operazione della Digos: perquisizioni all’alba, nelle case di una ventina di attivisti della formazione di ultradestra Casa Pound.

La fine di un incubo per Marco Zennaro, imprenditore Veneziano prigioniero in Sud Sudan atteso a casa per domani mattina. Lo sblocco della questione dopo il pagamento di 200mila euro.

Dopo l’estate in pandemia, il turismo balneare spera in un prossimo periodo estivo senza troppe restrizioni: si attendono i turisti anche a Rosolina, dove però non mancano i problemi: tra questi la difficoltà di trovare lavoratori stagionali.

A Vicenza la curva sud cancella la festa per i 120 anni del club ed è polemica aperta fra tifo organizzato e il patron Renzo Rosso: la maglietta indossata con la Ternana è solo l’ultimo strappo.

