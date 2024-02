TG Veneto News. Notte di paura a Fontanelle: madre e figlio sorprendono in casa tre malviventi incappucciati. La coppia minacciata con una pistola, chiusa in bagno. La banda in fuga con i soldi e preziosi custoditi in una cassaforte.

Il caso della baby prostituta a Padova: dal telefono della ragazzina i contatti con una trentina di uomini. 10 indagati andranno davanti al giudice e accusati di sfruttamento della prostituzione.

Una nuova frana sulla strada che collega il Vicentino con Trento: chiuso il tratto tra Pedemonte e Folgaria. Era già accaduto tra novembre e dicembre.

Affondo di Flavio Tosi contro la pista da Bob per le olimpiadi: “rischiano di essere soldi buttati dalla finestra”. Zaia finisce sui manifesti dei contestatori. Viene paragonato a Vaia la tempesta che ha distrutto la montagna Veneta.

Paura e lieto fine a casa del sindaco di Terrazzo nel veronese: il figlioletto di otto mesi rischia di soffocare per un boccone finito di traverso. Il papà lo salva con la manovra di Heimlich.

Domani martedì grasso, Venezia si prepara all’invasione di maschere e turisti, dopo la pioggia previsto il sole. In piazza San Marco Il volo del dragone cinese prima del corteo delle Marie. Diretta dalle 15.

Esaurito al teatro Mario Del Monaco di Treviso per la Tosca il capolavoro di Puccini torna in quel teatro che 124 anni fa ospitò Enrico Caruso.

