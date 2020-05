Addio alle arti è il breve sketch tragicomico dal sapore agrodolce di Davide Stefanato. Il comico con la sua grande espressività racconta di un mondo in cui l’arte non c’è più, sono rimasti solo i “lavori che contano”. Quelli sicuri con posto fisso e la tredicesima.

Addio alle arti

In questa visone pessimistica che ci auguriamo posso non arrivare mai nessuno va più al cinema, men che meno a teatro e la televisione sopravvive solo grazie alle repliche della Durso. Nello sketch l’arte non è soltanto una passione, è sentimento amore e libertà, ma non un lavoro. Rimane da chiedersi che significato ha l’arte per le persone.