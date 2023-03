Gianluca Forcolin della Lega Nord già sindaco di Musile di Piave, deputato e vice-presidente della Regione Veneto, ora presidente del Casinò di Venezia, si spende a sostegno del candidato Sindaco di San Donà di Piave Alberto Teso con una propria lista civica Forcolin.

Gianluca Forcolin è stato intervistato da Luigi Gandi a 360 gradi sul Veneto futuro e su San Donà di Piave. In questo video ci parlerà della situazione politica ed economica del Veneto con focus sulla gestione del Casinò di Venezia.

Il Casinò di Venezia

Il conduttore chiede a Forcolin come mai il sindaco Brugnaro lo abbia nominato per rilanciare l’ente del Casinò di Venezia. “Il Casinò di Venezia è un’azienda totalmente partecipata, è una SPA, ma partecipata al 100% dal comune di Venezia. Ci sono quasi 600 famiglie che lavorano al casinò tra Ca’ Vendramin Calergi e Ca’ Noghera, quindi quella dell’entroterra. Quindi quasi 600 famiglie che vivono grazie a quest’azienda. L’anno scorso abbiamo chiudo un 2022 con numeri importantissimi, da 10 anni non si raggiungevano questi numeri.

C’è la gestione di tutti, c’è un grande direttore generale, c’è un grande staff, c’è l’amministrazione comunale e l’assessore Zuin che è l’assessore delle Partecipate che quotidianamente ci segue e ci assiste, quindi è un gioco di squadra che porta a grandi risultati. […] Come dice spesso Zaia, ‘da soli si fa prima ma insieme si va più lontano”.

Guarda anche: San Donà: burocrazia e problema della delinquenza. Parla Forcolin