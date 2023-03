Gianluca Forcolin della Lega Nord già sindaco di Musile di Piave, deputato e vice-presidente della Regione Veneto, ora presidente del Casinò di Venezia, si spende a sostegno del candidato Sindaco di San Donà di Piave Alberto Teso con una propria lista civica Forcolin.

Gianluca Forcolin è stato intervistato da Luigi Gandi a 360 gradi sul Veneto futuro e su San Donà di Piave. In questo video ci parlerà della situazione politica ed economica del Veneto con focus sui problemi di delinquenza e burocrazia a San Donà.

La burocrazia

“La burocrazia è un problema soprattutto per la pubblica amministrazione, per il cittadino e per il mondo dell’impresa. Molte volte un imprenditore non apre o si posta, proprio perchè i tempi della politica sono diversi da quelle che sono le azioni dell’imprenditore e quest’ultimo dietro ha il direttore della banca, gli investimenti, i tassi di interesse, i dipendenti, quindi dei costi importanti e non può attendere i tempi della politica. Per cui a maggior ragione ci vuole anche una classe politica comunque capace e intraprendente ma che conosca la macchina amministrativa. ”

Problemi di delinquenza a San Donà

“Ci sono dei problemi, ci sono dei problemi di degrado, situazioni particolari della città anche centrali, dove la sera i sandonatesi hanno difficoltà a uscire e appropriarsi di quella che è la propria piazza. Ci sono anche le baby gang e una amministrazione che su questo non si è mossa. Dobbiamo far capire a queste associazioni e a questi delinquenti che è cambiata l’aria, soprattutto in centro cittadino, perchè non è possibile che alle otto di sera San Donà sia vuota e in mano a queste bande. Noi dobbiamo permettere che i cittadini possano uscire a prendere il gelato la sera. a portar fuori il proprio figlio e quindi vivere la città.

Con Brugnaro su sto progetto io ci credo, l’ho anche visto al Tronchetto dove ha la sua struttura operativa, diciamo Luigi ha impegnato molte risorse, molti uomini proprio su questo tema. Credo che la giusta collaborazione con San Donà debba partire dalle cose che funzionano e Brugnaro su questo tema si è impegnato molto, ha messo la faccia e i primi risultati si cominciano a vedere.”

