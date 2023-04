Chiaroveggente, radio-estetista, maestra spirituale, cartomante. Si presentava in questa veste nei programmi televisivi e nei profili social. Con la promessa di togliere malefici e risolvere i problemi dei suoi clienti, invocando sciamani, ha truffato una cinquantina di persone in molte regioni italiane tra cui anche nel Veneto.

Cartomante

La sedicente maga risiede a Varese e la Guardia di Finanza è risalita a lei attraverso la denuncia di una vittima. Un impiegato che le aveva consegnato 31mila euro in contanti dopo essere stato persuaso di essere di fronte a un pericolo mortuale e che soltanto dissotterrando le ossa in 7 cimiteri diversi si poteva ottenere l’aiuto di uno sciamano. Scattata l’indagine per truffa e reati tributari.

L’analisi incrociata dei movimenti bancari dei truffati, della donna e dei suoi familiari, ha portato alla scoperta di bonifici per oltre due milioni di euro e ad un evasione di oltre 900mila euro di IRPEF e 500mila euro di IVA.

La donna si faceva pagare su carte prepagate intestate a lei, ai figli e ai nipoti e aveva acquistato immobili che aveva intestato ai famigliari. Le fiamme gialle hanno sequestrato otto edifici, un terreno, venti conti correnti e un auto.

