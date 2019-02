Carnevale di Venezia 2019; il Corteo delle 12 Marie

Carnevale di Venezia: sabato 23 febbraio verrà inaugurato il grande palco di piazza San Marco ispirato allo sbarco sulla luna tema del carnevale di quest’anno. La scenografia è stata creata dallo scenografo della Fenice Massimo Checchetto

Le 12 Marie saranno le protagoniste indiscusse dell’evento, portate a spalla su delle portantine. Durante il corteo le dame indosseranno abiti tradizionali realizzati dall’atelier Pietro Longhi e sfileranno in un corteo che partirà da San Pietro di Castello alle 15.00 e che percorrerà Riva degli Schiavoni per poi arrivare in piazza San Marco attorno alle 16:00.

Sul palco del Carnevale di Venezia saranno accolte dal Principe Maurice e presentate al pubblico. Le 12 Marie rappresentano delle promesse spose che furono rapite e liberate ai tempi del doge Pietro Candiano III intorno al 1039.

A riportare a Venezia questa bellissima tradizione è stato Bruno Tosi, regista e operatore culturale ed oggi l’evento è gestito da Maria Grazia Bortolato.

le vincitrici del titolo di Maria di quest’anno sono:

Per coloro che amano la storia e le tradizioni questo è un evento imperdibile ed irripetibile. Costumi tradizionali, musiche e scenografie mozzafiato renderanno il corteo delle 12 Marie indimenticabile.

Sabato 23 e domenica 24 si terrà lo spettacolo “Autentica Cuba: Molto di più!“

Diretta Carnevale di Venezia 2019

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook

Programma sabato 23 febbraio:

11.10 – 11.30: Spettacolo a cura dell’Ente del Turismo Cubano con ballerini e musicisti.

11.30-12.30: Concorso la Maschera più bella del Firmamento.

12.30-13.00: La Corea del Sud sulla luna, mannequin challenge/walk festival in costume tradizionale.

15.10–15.30: Spettacolo a cura dell’Ente del Turismo Cubano con ballerini e musicisti.

15.30–16.00: Aspettando le Marie del Carnevale con il trionfo carnevalesco di benvenuto. Show della tradizione. La stellare conduzione: Compagnia Pantakin Venezia e Principe Maurice Agosti.

16.00–17.00: LA FESTA DELLE MARIE.

17.00–17.30: Esibizioni storiche, sbandieratori, duelli e danze.

17.30–18.00: Lé Beuffon de Courmayeur, il Carnevale tipico di Courmayeur.

18.00–19.30: Piazza San Marco si anima con musica dal vivo prima grande anteprima di Home Venice Festival, in collaborazione con Red Bull. Dj set di Roberto Meneghello.

19.30-22.00 Musica dal vivo Onde Beat, i cinque ragazzi trevigiani che rappresentano il meglio del beat italiano dei ruggenti anni ’60.

Cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia