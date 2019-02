Carnevale Campolongo Maggiore 2019: programma - Televenezia

Carnevale Campolongo Maggiore 2019: grande sfilata di carri allegorici e monumentali da tutto il Veneto, gruppi folkloristici e maschere

Carnevale dei Ragazzi: sabato 2 marzo 2019

Il comune di Campolongo Maggiore in collaborazione con Anteas Campolongo, Dafne e altre associazioni locali, promuove all’interno dell’iniziativa CARNEVALE DEI RAGAZZI, un divertente momento di aggregazione per famiglie per festeggiare al meglio il carnevale.

L’appuntamento è per SABATO 2 MARZO 2019 dalle ore 16,30 presso la piazza del centro civico di Bojon di Campolongo Maggiore. Giochi, musica, dolci e zucchero filato per tutti. Alle ore 17,30 presso l’adiacente sala teatro divertente spettacolo teatrale “El Barba Sucon”, spettacolo che trae ispirazione dal racconto popolare veneto servendosi del testo rivisitato da Andrea Zanzotto. Tutti i bambini in maschera riceveranno un dolce regalo. In caso di maltempo è confermato lo spettacolo alle 17,30.

43° Carnevale del Dolce: 10 marzo ore 14.30

Centro di Bojon (Campolongo Maggiore): Grande sfilata di carri allegorici e monumentali da tutto il Veneto, gruppi folkloristici e maschere. Distribuzione gratuita di centinaia di dolci e bibite a tutti i presenti.

Una parata dai grandi numeri: più di 20 i carri e gruppi che vi partecipano, centinaia le persone in maschera che la animano, migliaia le persone che assistono a questo antico, semplice e magico spettacolo.

Alle ore 18 momento giovani con il “Carnival spritz party” con spritz e tanta buona musica suonata dai migliori dj del momento.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco parrocchiale in collaborazione con il comune di Campolongo Maggiore. In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 24 marzo 2019.

