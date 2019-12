TG Veneto: i titoli di apertura

Manifestazioni in tutta Italia oggi contro la Plastic Tax: a Verona lavoratori del comparto fermi per due ore, la San Benedetto a Scorzè teme per la riduzione di un quarto del fatturato.

Si ingrossa nuovamente il fiume Po: la paura dei residenti. La Protezione Civile emana un’allerta gialla per rischio idraulico per oggi e domani.

Giovani alle prese con il mercato del lavoro: secondo gli ultimi studi di Confindustria le aziende chiedono competenze e preparazione sempre più elevate.

All’ospedale di Vicenza l’innovazione tecnologica entra in sala operatoria: gli interventi sull’aorta verranno oggi eseguiti utilizzando tecnologie 3D.

Inaugurata oggi in Basilica Palladiana la mostra per i 20 anni di Oppi: un evento che celebra la figura della donna analizzata attraverso le opere dell’artista.

