TG Veneto News – Edizione del 08 aprile 2024

TG Veneto News. Aprile di fuoco a Venezia: la prossima settimana il via alla Biennale, poi l’entrata in vigore del ticket per i turisti e la visita di Papa Francesco. Allerta massima sul fronte della sicurezza.

Protesta contro il commercio dei cibi falsi Made in Italy: Coldiretti al Brennero blocca i tir che trasportano latte, prosciutti e verdura sospetti.

Tragedia domenica mattina a Castelcucco nel trevigiano: ciclista di 54 anni travolto e ucciso da un’auto. Alla guida un novantenne.

Maxi rissa nella notte in Viale della Pace a Vicenza. Pugni e calci in strada tra giovanissimi, la scena ripresa dagli automobilisti.

Giovani che non lavorano e hanno abbandonato gli studi: in Veneto allarme per quasi 100.000 neet. Gli under 30 sono alla ricerca di stipendi e qualità di vita migliori.

Una competizione ad armi impari è quella che sta disputando la provincia di Belluno nel campo della ricettività turistica: gli alberghi sono un decimo rispetto al Trentino. A certificarlo gli ultimi dati Istat.

A Rovigo la mostra dedicata a Giacomo Matteotti, deputato ucciso un secolo fa, a Palazzo Roncale esposti ricordi e documenti inediti.



