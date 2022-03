50 mila rifugiati Ucraini: tanti sono gli ucraini che Luca Zaia stima arriveranno nella nostra regione. Anche se non è detto per restarci. In questo momento ce ne sono circa 1 migliaio.

Il vaccino sarà garantito a tutti

Il nord-est dell’Italia è la porta più vicina attraverso la quale i profughi possono raggiungere il paese. Il vaccino sarà garantito a tutti, ha assicurato il Presidente della Regione Veneto, e se preferiranno il tampone, avranno una deroga di 5 giorni al super green pass per spostarsi e raggiungere amici e parenti.

Unico hub per i tamponi

Le strutture sanitarie stanno pensando ad un unico hub per i tamponi, una struttura coperta in grado anche di fornire le prime informazioni. Per chi rimane sono stati raccolti quasi 150 mila euro.

200 volontari per ricavare i primi alloggi per i rifugiati Ucraini

La città metropolitana ha messo a disposizione un sito dove si possono segnalare alberghi e alloggi vuoti, pronti ad ospitare chi è fuggito e sono stati offerti molti appartamenti di Jesolo. C’è anche il sistema 041041 del comune di Venezia che dà informazioni a chi vuole ospitare a Mestre. Infine, si stanno mobilitando 200 volontari per ricavare 5 camere da letto e 3 bagni, i primi alloggi per i rifugiati ucraini nel seminterrato del Centro Don Vecchi a Carpenedo.