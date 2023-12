Jesolo inaugura il Presepe di Ghiaccio - Televenezia

Questa mattina, con il taglio del nastro, l’amministrazione comunale di Jesolo ha ufficialmente inaugurato la terza edizione del suggestivo Presepe di Ghiaccio. Un evento che si inserisce nel contesto più ampio della manifestazione Jesolo Città del Natale, arricchendo il panorama cittadino di opere straordinarie realizzate da alcuni dei migliori scultori di ghiaccio al mondo.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del sindaco Christofer De Zotti, dell’assessore al turismo Alberto Maschio e di altri membri della giunta comunale. Ad arricchire l’atmosfera con una benedizione, don Gianni Fassina ha preso parte all’evento, conferendo un tocco spirituale alla mostra.

Il team di artisti e le fasi di creazione del Presepe

Il team di artisti di fama internazionale incaricato della creazione delle sculture include figure del calibro di David Ducharme del Canada, Ilya Filimontsev della Russia, Tsagaan Munkh-Erdene e Enkhtaivan Uugantsetseg della Mongolia. Le loro mani esperte hanno plasmato l’opera a partire da imponenti blocchi di ghiaccio, 70 in totale, ciascuno del peso di circa 125 chilogrammi. L’inizio del processo creativo risale al 6 dicembre, con la fase di scolpitura che ha visto il suo completamento lo scorso 10 dicembre.

Le opere d’arte sono esposte in due ampie teche refrigerate, mantenendo una temperatura costante tra i -10 e i -14 gradi centigradi. Un’esperienza unica che permette ai visitatori di immergersi completamente nell’atmosfera magica del Natale, mentre ammirano da vicino la maestria e la creatività di questi artisti del ghiaccio.

Il Presepe di Ghiaccio è aperto al pubblico gratuitamente e si trova nel cuore del Centro storico, in Piazza I Maggio. Rimarrà visitabile fino al 14 gennaio 2024. Un’opportunità imperdibile per vivere l’arte e la magia delle festività natalizie in un contesto unico e suggestivo.

Le prossime inaugurazioni a Jesolo

L’appuntamento successivo per gli amanti dell’arte sarà sabato 16 dicembre alle 14:45 con l’inaugurazione del Presepe di Sassi in piazza Milano e domenica 17 dicembre alle 16:00 con Jesolo Incantatus in piazza Marconi. Jesolo Città del Natale continua a stupire e incantare residenti e visitatori con la sua offerta culturale unica nel suo genere.

