ITS Academy Veneto: ce ne parla il presidente Schiavon

ITS Academy Veneto, la scuola post diploma che forma gli esperti del settore turistico in soli due anni, raccontata dal suo presidente, Massimiliano Schiavon.

Massimiliano Schiavon, presidente della Fondazione ITS Academy Veneto, scuola post diploma che forma i futuri dirigenti del settore alberghiero, parla della realtà del turismo, un settore in continuo movimento.

Fondamentale nel settore turistico italiano è l’idea di innovazione all’interno della tradizione dell’ospitalità; questo richiede delle figure formate che siano in grado di ristrutturare il prodotto, rendendolo appetibile e soprattutto visibile ai mercati internazionale.

ITS Academy Veneto si impegna in questo, dando una formazione completa a coloro che la frequentano, essendo in grado di recepire prontamente le nuove tendenze. Si dice infatti che l’ospitalità è un’arte, ma il mercato richiede persone sapienti ed esperte nel loro ambito. Oltre il 90% di coloro che frequentano l’Academy trova lavoro alla fine dei due anni di formazione.

Una grande opportunità quindi per le famiglie e per i ragazzi di entrare in un settore dinamico.