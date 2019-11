Consegnati martedì 26 novembre da parte dell’assessore al Demanio della città di Jesolo, Esterina Idra e del presidente della Fondazione ITS Academy Turismo Veneto, Massimiliano Schiavon gli attestati agli operatori delle attività di chiosco che hanno sostenuto il corso di lingua di secondo livello organizzato nell’ambito del progetto Jesolo 3.0.

Progetto Jesolo 3.0

Oggi sarà invece la volta degli operatori degli stabilimenti balneari che segnerà anche la conclusione della terza edizione dell’iniziativa promossa dal Comune di Jesolo in sinergia con le associazioni di categoria e della stessa Fondazione ITS.

Il turismo balneare

“Il turismo balneare è uno dei settori economici più dinamici che ci siano – spiega l’assessore al Demanio della città di Jesolo, Esterina Idra – sul quale le novità sono continue, non solo in termini legislativi ma anche di richieste da parte di chi vive la vacanza. Mantenersi al passo con i tempi è quindi essenziale per consolidare la posizione di mercato e assicurarsi la possibilità di crescita. Come detto più volte, il progetto Jesolo 3.0 è una prima assoluta in Italia e rappresenta un valore aggiunto alla qualità dei servizi che la nostra città è in grado di offrire al turista ed è un punto di forza anche per gli operatori stessi”.

La spiaggia del futuro

Creare la spiaggia del futuro, con figure qualificate alle competenze gestionali, linguistiche, tecnologiche e di marketing rivolte all’accoglienza e all’ospitalità, migliorando i servizi di relazione col turista in termini di codice di comportamento, qualità dei prodotti ed innovazione tecnologica. Sono questi gli obiettivi su cui si è fondato il progetto Jesolo 3.0, che non è un semplice “patentino” ma, al contrario un percorso qualificante che si traduce in un beneficio per tutti quegli operatori parte di un mercato in continua evoluzione e sempre al centro di nuove sfide.

“I trend di mercato mettono in evidenza come il turista ricerchi soprattutto l’aspetto esperienziale della vacanza” – spiega il Presidente dell’ITS Academy Turismo Veneto, Massimiliano Schiavon – obiettivo dell’ITS Academy Turismo Veneto è cogliere questa sfida trasformandola in un’opportunità per incrementare lo sviluppo dell’imprenditoria nel territorio a tutti i livelli. Su questi presupposti si basa la collaborazione tra Fondazione ITS Turismo Veneto e Comune di Jesolo per il progetto di formazione degli operatori Jesolo 3.0. Questo lavoro implica tecnicismi che non possono essere lasciati al caso, devono essere il frutto di una solida preparazione dove marketing e comunicazione si intrecciano alla capacità di accoglienza della destinazione”.