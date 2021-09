Oggi in studio, in questa nuova puntata di Stanno Facendo un 48, Gian Angelo Bellati, presidente di Fiera Longarone Dolomiti, presenta Fiera e festival delle foreste.

Fiera delle Foreste e BosTer Nordest

Tornando a BosTer Nordest, ovvero Bosco e Territorio, abbiamo un’intervista di Nicola Dell’Acqua, Direttore Generale di Veneto Agricoltura dalla quale emerge quanto l’evento fieristico non sia solo espositivo, ma anche tecnico e di formazione.

“Sì, ci sono alcune parole chiave fondamentali, come appunto la formazione. Nel video abbiamo visto alcuni operatori che venivano formati su alcuni aspetti molto delicati e potenzialmente pericolosi del lavoro in foresta. Sicurezza e tecnologia sono altre due parole importanti.

Vedere dal vivo e da vicino il lavoro delle macchine è stupefacente. Si tratta quindi di due appuntamenti davvero belli questi che organizziamo, il primo di carattere più tecnologico, ingegneristico ed economico, il secondo più incentrato sul lavoro artigianale, la storia e la cultura.”

Senza nulla togliere all’aspetto scientifico, possiamo dire che questo evento sarà anche una festa per le famiglie in qualche modo.

“Assolutamente sì, festa per le famiglie e festa per le imprese. Un evento davvero per tutti.