Il Veneto protagonista del Giro d’Italia 2025: quattro tappe nella regione, torna Rovigo.

Il Veneto si prepara a diventare uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2025, con ben quattro tappe che attraverseranno il cuore della regione. Una straordinaria occasione per celebrare uno degli sport più amati dai veneti e raccontare al mondo le eccellenze di un territorio ricco di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.

“Sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport e al Territorio, Cristiano Corazzari – e un’opportunità per valorizzare le bellezze del Veneto. La bicicletta, per la nostra comunità, non è solo sport, ma un modo di vivere il territorio, dai colli alle montagne, passando per le pianure”.

Il Giro d’Italia riabbraccia il Polesine

Una delle grandi novità del Giro 2025 è rappresentata dal ritorno della competizione a Rovigo, dove il 23 maggio si svolgerà la tredicesima tappa. La frazione partirà dal centro della città in direzione Vicenza, segnando un momento storico per il Polesine.

L’ultima volta che Rovigo fu al centro del Giro risale al 2001, quando la città ospitò l’arrivo di una tappa vinta dal leggendario Mario Cipollini.

“Il ritorno del Giro in Polesine – ha proseguito Corazzari – è un’occasione unica per far conoscere un territorio che negli ultimi anni ha affrontato e superato importanti sfide. Invito tutti i veneti a partecipare numerosi, a riempire le strade e le piazze con entusiasmo, addobbi e calore. Questa è una festa per tutta la comunità, che da sempre dimostra grande passione per il ciclismo, sia a livello agonistico che amatoriale”.

Una festa per il Veneto

L’evento, che ogni anno attira milioni di appassionati, sarà anche un’importante vetrina per promuovere le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni della regione. Con il Giro, il Veneto conferma il suo legame indissolubile con la bicicletta, simbolo di libertà e strumento ideale per esplorare un territorio unico al mondo.

L’attesa cresce per vedere i campioni delle due ruote sfidarsi sulle strade del Veneto, in un’edizione del Giro d’Italia che promette emozioni e spettacolo, ma soprattutto un profondo senso di appartenenza per chi vive in questa terra.

