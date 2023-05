TG Veneto News. Zaia al Senato: oggi l’audizione sul tema dell’Autonomia. Questa è una battaglia di modernità contro il centralismo medievale, ha detto il governatore.

Scontro mortale in tangenziale a Verona. Questa mattina la moto si incastra sotto un camion, muore a 61 anni il fratello del sindaco di Lavagno.

Il Console italiano a Gedda ha fatto visita alla hostess Trevigiana detenuta in carcere da inizio maggio. La giovane in buone condizioni fisiche conferma: “non ha mai consumato né droga né alcol”.

Riciclavano i soldi di una truffa milionaria sul superbonus: in ville, negozi e hotel di lusso sul Lago di Garda. 10 persone arrestate. Scoperta una truffa allo stato da 17 milioni di euro.

La villa dell’ex boss del narcotraffico diventa un ostello per turisti amanti delle biciclette. La cerimonia a Bussolengo nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci.

Apre ufficialmente la stagione balneare: attesa per i tedeschi in vista della Pentecoste. Numeri record di presenze. Oggi a Jesolo la festa in piazza con musica e DJ.

Domani arriva il Giro d’Italia: prima tappa con traguardo a Caorle, poi la partenza da Oderzo e il tappone dolomitico. Tre tappe che decideranno la corsa rosa.

