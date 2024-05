TG Veneto News. Padova abbraccia il Giro d’Italia, entusiasmo alle stelle in città per l’arrivo in Prato della Valle della corsa in rosa. In 100.000 fra tifosi: vecchie glorie e curiosi. Ora tappa sulle colline del prosecco, patrimonio UNESCO. Gran finale sul Grappa a Bassano, il vincitore del giro si decide in Veneto.

Incidente lungo la A4 tra Montecchio e Vicenza: un camion carico di bovini è finito rovesciato su un fianco, decine di mucche hanno invaso l’autostrada mandando il traffico in tilt. ferite due persone, morti alcuni capi di bestiame.

Si sono trovati un ladro in casa e, dopo averlo inseguito con la complicità di un corriere, lo hanno fatto arrestare. Marito e moglie di Thiene però confessano ora di avere paura: “I nostri sguardi si sono incrociati. Temiamo una vendetta”.

Condannato a 20 anni di carcere Osvaldo Turazza, il 55enne che un anno fa uccise i genitori adottivi nella loro casa di Verona. L’uomo evita l’ergastolo per un cavillo burocratico: era stato adottato da maggiorenne.

Ancora allerta per il maltempo: osservati speciali i grandi fiumi, mentre le previsioni non mostrano ancora la tregua. Ingenti alla conta dei danni. Vicentino, veronese e padovano le aree più colpite. Violenta grandinata tra Conegliano e San Vendemiano.

Mentre la procura di Milano prosegue l’inchiesta sulla fondazione Milano-Cortina scoppia un nuovo caso sulla pista da Bob: per la manutenzione dei prossimi vent’anni si userebbero i soldi dei fondi di confine. Esplode la polemica.

Va a Vicenza l’andata dei quarti di play-off di serie C, i biancorossi dominano la gara e battono Padova 2 a 0. Biancoscudati sottotono ora possono solo sperare nella rimonta sabato all’Euganeo

