Grande entusiasmo attorno al Giro d’Italia in Veneto. Dopo l’arrivo di ieri a Caorle, è ripartito oggi per la 18esima tappa da Oderzo, ha raggiunto Val di Zoldo e poi c’è lei, la tappa per eccellenza, sulle Dolomiti. Per la regione Veneto è un’occasione straordinaria per mostrare al mondo le sue bellezze. Si conta che il Giro sia seguito da 650 milioni di persone in 40 paesi del mondo, attraverso varie piattaforme.

Il Giro d’Italia, il commento di Luca Zaia

Luca Zaia, Governatore del Veneto: “Volontà di dire che la regione investe ogni anno anche quest’anno tre grandi appuntamenti. L’arrivo a Caorle, la partenza da Oderzo con arrivo in Val Zoldana, quindi la valorizzazione di parte della montagna veneta che spesso viene dimenticata nei grandi eventi, e quindi a maggior ragione l’investimento lì, e poi il Tappone dolomitico per eccellenza: la partenza da Longarone venerdì per arrivare sulle Tre Cime di Lavaredo, dove non si arrivava più da 10 anni.

L’ultima vittoria l’ha fatta Vincenzo Nibali che è il testimonial delle Tre Cime. Penso che sia ancora un’occasione per valorizzare il Veneto e le sue bellezze passando da quel gran lungomare da Jesolo fino a Caorle. Ma poi anche per valorizzare la campagna veneta, l’entroterra veneto per finire poi nell’area delle dolomiti che ci sta molto a cuore.”

Il prossimo futuro

L’arrivo di ieri a Caorle è stato particolarmente emozionante, dato che ha vinto proprio un veneto, Alberto Dainese, e ora tutti gli occhi sono puntati sulle Tre Cime di Lavaredo. Poi il Veneto si giocherà l’immagine in altri eventi sportivi.

Luca Zaia: “Si va avanti con i grandi eventi. Non avremo solo le Olimpiadi. Non ci saranno solo ogni anno questi tre grandi eventi del Giro d’Italia. Avremo anche l’under 23. Avremo anche altre iniziative e ci stiamo portando avanti, ma non posso anticipare altre candidature a livello internazionale”

