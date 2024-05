TG Veneto News. Dura presa di posizione dei vescovi sull’autonomia: il progetto di legge mina la solidarietà, il rischio è aumentare gli squilibri tra nord e sud del Paese e soprattutto in materia di sanità.

Dramma a Mestre: 24enne attraversa i binari nonostante le barriere fossero abbassate. Viene travolto e ucciso dal treno.

Primo tuffo della stagione a Venezia: maxi multa e daspo dalla città per un ventenne vicentino. Il giovane aveva tentato di nascondersi, ma è stato fermato dai vigili che hanno seguito le impronte dei piedi bagnati.

A Venezia scoperta borseggiatrice da record: avrebbe acquistato case e terreni con gli scippi ai turisti. Sequestrati alla donna €200.000

“Dante offende l’Islam”: a Treviso alcune famiglie musulmane chiedono e ottengono che i figli non studino la Divina Commedia. Reazioni unanimi della politica: “Insulto alla nostra cultura”. Il ministro manda gli ispettori.

80.000 persone a Padova per il Giro d’Italia: è una folla mai vista per una tappa della corsa rosa. Oggi il passaggio sulle strade del prosecco e domani a Bassano del Grappa.

La storia di Simona Atzori, la ballerina senza braccia che insegna la bellezza della vita sui palchi dei teatri.

