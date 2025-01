Le piccole imprese femminili

Il ruolo delle micro imprese e la composizione della crisi: una soluzione per imprenditori e persone in difficoltà.

In Veneto, e in particolare nella provincia di Venezia, il panorama economico è fortemente caratterizzato dalla presenza di microimprese. Queste realtà, spesso a conduzione familiare e prevalentemente femminile, dominano settori come il commercio e la cura della persona.

Antonella Bretton, membro del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Venezia, sottolinea l’importanza di queste microimprese nel tessuto economico locale, ma anche le difficoltà che molti imprenditori, in particolare quelli del settore femminile, devono affrontare quotidianamente.

Una crisi da sovraindebitamento

Le microimprese sono il cuore pulsante dell’economia della provincia di Venezia, eppure, come sottolineato dalla Bretton, non sono rare le situazioni di sovraindebitamento che minacciano la loro sopravvivenza. Questo fenomeno non riguarda solo gli imprenditori, ma anche le persone fisiche in difficoltà economica.

Per far fronte a queste problematiche, il Veneto offre uno strumento fondamentale: la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, gestita dalla Camera di Commercio. Un processo che permette a chi si trova in difficoltà economica di trovare una via d’uscita legale, evitando il ricorso a soluzioni illegali come quelle offerte dalla criminalità organizzata.

Una seconda chance

Il sistema proposto da Bretton, infatti, offre alle persone e alle imprese una seconda chance, attraverso la ristrutturazione del debito. In casi di incapacità economica, dove non c’è nulla da offrire ai creditori, la procedura si attiva comunque, con l’eventualità che, dopo tre anni di buona condotta, l’esecuzione della crisi possa concludersi favorevolmente per il soggetto in difficoltà.

Questa procedura, poco conosciuta al grande pubblico, rappresenta una soluzione concreta e legale per chi sta affrontando situazioni economiche difficili. “L’obiettivo è sottrarre gli imprenditori alla criminalità organizzata e restituire loro la possibilità di tornare sulla strada della legalità e della ricostruzione economica”, afferma Antonella Bretton.

In un periodo storico dove la crisi economica sta mettendo a dura prova numerosi settori, la possibilità di ricorrere a strumenti come la Composizione della Crisi rappresenta un’opportunità per risollevare non solo le singole imprese, ma l’intero tessuto economico della provincia di Venezia.

