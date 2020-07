TG Veneto News. Turni di ingresso per gli studenti, distanze minime e pause per igienizzare le aule e riposare gli occhi: la regione presenta le nuove regole per la riapertura delle scuole. Una classe su 4 è troppo piccola, tornerà la didattica a distanza.

Tre mesi di tempo per conoscere la verità sul crypto Batter all’ospedale Borgo Trento di Verona: li ha chiesti la Commissione Regionale. Chiuso il reparto, saltano 1000 parti.

8 anni di carcere per il ventottenne che uccise quattro ventenni in un incidente stradale alle porte di Jesolo. Questa la richiesta della procura. Sentenza il 18 luglio.

Approvato il decreto semplificazioni: il premier Conte idrica 130 grandi opere da sbloccare per rilanciare il paese. Tra queste la fine del Mose, il tratto Veneto dell’alta velocità, la Pedemontana Veneta, i cantieri per le olimpiadi di Cortina.

A Schio, nel vicentino, la cerimonia per l’eccidio del 45: messa per le vittime nel parco di Palazzo Boschetti, corteo antifascista in centro. Città blindata per paura di scontri.

Turisti dimezzati sul Lago di Garda: secondo le stime degli albergatori mancano soprattutto i visitatori del nord Europa. A Verona intanto aperto in stazione i primo infopoint per turisti.

Meno film e proiezioni due arene all’aperto: così riparte la Mostra del Cinema di Venezia. L’edizione 77 si terrà dal 2 al 12 settembre

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.