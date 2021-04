TG Veneto News. La procura di Padova indaga sulle sull’efficacia dei test rapidi: si ipotizza la frode in pubbliche forniture. Il dg Flor: non sono coinvolto. Regione pronta a collaborare. Il PD: si faccia chiarezza.

Da domani la campagna vaccinale per gli over 60: Zaia invita a prenotarsi senza perdere tempo e punta ad aprire agli over 50 entro metà maggio. A Padova, la fiera inaugura un altro padiglione per i vaccini.

Immunizzati i parenti e riaprite le case di riposo: i sindacati lanciano l’appello per i familiari degli ospiti delle RSA e denunciano: gli anziani rischiano di ammalarsi di solitudine.

Il lago di Garda si prepara al primo fine settimana da zona gialla, ma i sindaci chiedono regole chiare sui plateatici: troppe contraddizioni. Piovono le richieste per aumentare i tavoli all’aperto.

Arrestati in Francia 7 ex brigatisti, la soddisfazione del figlio di Lino Sabbadin ucciso a Mestre nel ’79 che però accusa la Francia sulla fuga del killer del padre: si è perso troppo tempo.

Si apre uno spiraglio per salvare la stagione dell’Arena di Verona: la richiesta di aumentare la capienza a 6000 posti, nelle mani di Zaia e della conferenza stato-regioni. Il sindaco Sboarina è fiducioso.

Mille firme contro il pattinodromo park a Treviso. Le associazioni denunciano: a rischio il patrimonio archeologico sotterraneo. Il sindaco Conte: pagate la penale e fermo il piano.

