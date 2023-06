TG Veneto News. Il 64% dei giovani veneti vive ancora con la mamma: ci si sposa e si fanno figli sempre più tardi e mentre raddoppia il numero di chi si trasferisce all’estero, il PIL del Veneto macina numeri record. Emerge dall’annuale rapporto statistico.

Esplode il problema casa. In Veneto la situazione è sempre più preoccupante come denunciano sindacati e costruttori. Appello alla regione: “è necessario attivare uno specifico fondo come per qualsiasi altra emergenza”.

Gli scrutini che hanno assegnato il 9 in condotta agli studenti che hanno sparato alla professoressa all’istituto Marchesini di Rovigo, sono da rifare. L’ordine del ministro Valditara dopo la reazione degli ispettori del Ministero_ docenti e dirigente già al lavoro.

Prima aggredita e poi soffocata con un cuscino: è morta così Margherita Ceschin, la 72enne trovata senza vita in casa. Caccia all’assassino. Nella marca il quinto omicidio in due mesi.

Oltre 9000 firme raccolte in Veneto per difendere il diritto al fine vita. Venerdì la consegna a Venezia. Farò di tutto per esserci, racconta Stefano Gheller. Il primo ad ottenere il via libera alla richiesta di suicidio assistito.

Un anno fa la morte di Leonardo Del Vecchio: il ricordo del Patron di Luxottica nella sua Longarone è più vivo che mai. Stasera per la messa attese migliaia di persone, maxischermi all’esterno.

Da cameriere che serviva nei locali lungo il Listone, a giovane direttore d’orchestra in Arena: il sogno diventato realtà di Alessandro Bonato che sabato ha debuttato nel Barbiere di Siviglia.

