TG Veneto News. Tragedia a Rossano Veneto: una bimba di soli 4 mesi morta in culla. La drammatica scoperta dai giovani genitori e il disperato tentativo dei medici di salvarla.

Giallo sulla morte di un quarantenne: il corpo all’interno di un’auto in una stazione di servizio. Le telecamere documentano alcuni uomini che dopo aver lasciato la vittima, se ne vanno.

Anziani nel mirino di un giovane 21enne che li derubava agli sportelli bancomat. Il giovane arrestato dai carabinieri, tradito dalla sua passione per gli abiti griffati.

Salviamo la nostra sanità: nuovo appello degli addetti ai lavori sulla carenza di medici ed infermieri. Liste d’attesa infinite e i meno abbienti rinunciano alle cure.

Conto alla rovescia per il congresso della Lega: si profila uno scontro all’ultimo voto tra Padovani, il commissario Stefani che lancia il suo programma e l’assessore Marcato che punta alla svolta. Potrebbe spuntare anche il terzo incomodo il Trevigiano Manzato.

Tutto pronto a Verona per l’Aida che apre l’edizione numero 100 del Festival Areniano. Piano straordinario per la sicurezza: attesi 7 ministri e i presidenti di Camera e Senato.

Belluno tricolore aspetta l’invasione delle penne nere: nel fine settimana il raduno Triveneto porterà in città almeno 10 mila Alpini. Sfilate, concerti, eventi in diretta televisiva

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.