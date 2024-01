Televenezia regina nei social tra le emittenti locali

L’esplorazione digitale compiuta tra dicembre e gennaio dagli studenti della classe 4ALG dell’ITT Barsanti di Castelfranco Veneto, coordinati dal Prof. Daniele Pauletto, ha svelato un sorprendente scenario nel panorama sociale delle emittenti televisive locali. Tra le protagoniste, spicca TeleVenezia, che emerge come indiscussa regina dei social media, conquistando l’attenzione di migliaia di seguaci.

I dati sono stati raccolti dagli studenti lunedì 18 dicembre e successivamente analizzati.

Su Facebook i numeri sono a sostegno di Televenezia

La forza di Televenezia si riflette nei numeri: con oltre 74000 follower su Facebook e oltre 61000 mi piace, l’emittente veneziana si piazza tra le altre realtà locali più seguite su questo social. Questi dati testimoniano un forte legame tra l’emittente e il suo pubblico rappresentando un’affermazione tangibile dell’interesse dei cittadini per i contenuti diffusi, in modo da poter sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie.

Guardando alle altre emittenti locali, TeleVenezia si distingue nettamente, superando la concorrenza e dimostrando una maggiore affinità con il pubblico. Alcuni esempi significativi includono Antenna 3 Veneto con 41577 follower e 28780 mi piace e TV7 Triveneta con 31640 follower e 22720 mi piace.

Televenezia illumina il feed di Instagram con creatività

Su Instagram, piattaforma visiva per eccellenza, TeleVenezia mantiene una presenza rilevante con 14000 follower e oltre 3000 post. Il feed di TeleVenezia si distingue per creatività e coinvolgimento, attirando il pubblico grazie alle foto della città di Venezia inviate dai telespettatori ma anche apprezzato dalla generazione più matura, consolidando così la sua posizione di leadership.

Televenezia si posiziona al vertice tra le emittenti locali. Al contrario, altre realtà faticano a raggiungere un pubblico simile. Ad esempio, Rete Veneta conta 1615 follower e 43 post, mentre TVA Vicenza, seppur con quasi 6000 post, ha poco più di 3500 follower

L’arte di comunicare in 280 caratteri su X (Twitter)

Anche su X (Twitter), dove la concisione è d’obbligo, con i suoi 3706 follower, Televenezia dimostra la capacità di comunicare in modo diretto ed efficace. Questo canale social si configura come uno strumento per raggiungere una vasta audience, spaziando dalle nuove generazioni ai più anziani, contribuendo così a una presenza digitale inclusiva.

Alcuni concorrenti, come Telenuovo con 2647 follower e Canale Italia con 1075 follower, mostrano una presenza meno incisiva.

L’analisi anche sul canale YouTube

Su YouTube, Televenezia raccoglie oltre 7860 iscritti, dimostrando che la sua presenza online si estende anche al mondo dei video. Con contenuti che ispirano, informano e intrattengono, il canale YouTube di Televenezia si afferma come una risorsa multimediale completa e apprezzata dalla sua community.

Telenordest e Telechiara seguono con rispettivamente 2480 e 2390 iscritti.

Una sintesi tra qualità e interazione per il successo digitale di Televenezia

L’analisi dei dati rilevati durante l’esplorazione digitale, fatta dagli studenti di Castelfranco Veneto, conferma che Televenezia ha saputo integrare qualità dei contenuti e interazione con il pubblico, creando una sinergia vincente sui social media. Il costante impegno nel proporre contenuti rilevanti e attuali e la capacità di connettersi con una vasta gamma di spettatori sono chiavi del successo digitale di Televenezia.

In un mondo sempre più digitale, l’emittente veneziana dimostra che la presenza sui social non è solo una questione di numeri, ma di creare una connessione autentica con il proprio pubblico.

LEGGI ANCHE: Televenezia sbarca su Whatsapp: come trovare il canale